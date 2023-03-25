التربية والتعليم تشارك فى ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم السبت، أطفأت الوزارة الأنوار لمدة ساعة بدءا من الساعة 8.30 مساء، وحتى الساعة 9.30 مساء، وذلك للتوعية بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحرارى.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بعقد ندوات توعية تثقيفية لطلاب وطالبات المدارس من خلال الإذاعة المدرسية فى طابور الصباح، وكذلك تنظيم أنشطة ومسابقات وفعاليات طلابية للتعبير عن الاحتفال بهذا الحدث العالمى لتوجيه الطلاب نحو السلوكيات الصحيحه حول أهمية الطاقة وترشيد الاستهلاك مع التوثيق.

وتأتى مشاركة الوزارة فى "ساعة الأرض" فى إطار توصيات قمة المناخ 2022 “ COP 27” بشرم الشيخ، واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال رفع الوعى البيئى لدى الطلاب.