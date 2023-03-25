الصحة: عمرو حسن مستشارا للوزير للشئون السكان وتنمية الأسرة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور عمرو حسن حسين محمود أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، للعمل مستشارا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.





يذكر أن الدكتور عمرو حسن، شغل منصب مقرر المجلس القومى للسكان فى الفترة من 2018 إلى 2019 وهو عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة والسكان، وعضو مجلس إدارة وحدة الاستشارات وخدمة المجتمع بالمركز الديموجرافى.

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