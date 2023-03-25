مراجعة أعداد كتيبات المفاهيم.. توجيهات مهمة من التعليم للمديريات

جدة - نرمين السيد - وبحسب ببان صحفى، السبت، وجه الوزير بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتأكد من مطابقتها لأعداد الطلاب.
كما تضمن الكتاب الدورى متابعة مجموعات الدعم المدرسية، وتذليل كافة العقبات وإرسال تقارير دورية للوزارة، والاستمرار فى تنفيذ فعاليات المسرح المدرسى لعقد مسرحية على مستوى كل إدارة ثم كل مديرية تمهيدا للتصفية على مستوى الجمهورية.
وشدد الكتاب الدورى على التأكيد على إجراء احتفال للطلاب من ذوى الهمم فى كل مديرية تعليمية؛ تمهيدا لعمل عرض واحد على مستوى الجمهورية، والتأكيد على إثابة المتميزين من العاملين على مستوى المديرية، والتوجيه بتصويب الأخطاء وفقا للقواعد، مع عدم التجاوز والتحلى بالانضباط فيما يتعلق بالقاء التوجيهات الشفهية.
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