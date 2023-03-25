الخير في «حياة كريمة».. البرنامج قدم مبلغا ماليا لصيدلية لسداد ديون 15 أسرة من غير القادرين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 08:25 مساءً - استضاف برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة دي إم سى، صاحب صيدلية يساعد المواطنين المرضى غير القادرين، وقال الدكتور محمد يسرى صاحب الصيدلية: "بقالنا 7 سنين فى المنطقة".

وأضاف الدكتور محمد يسرى، خلال لقائه ببرنامج حياة كريمة، :" الناس دى جيران واخوتنا ومينفعش نحسبها بالشكل المادى لا.. 15 أسرة تأخذ على النوتة".

وقالت مروة درويش صيدلانية: "أمراض مزمنة ملهاش حل أن العيان يوقف علاج ولازم ياخد الدواء بتاعه ولو حد إمكانياته محدودة يانبقى جزء أو ياخدها كدة وهنا أهل الخير كتير فى المنطقة بتساعد.. والمهنة بتاعتنا خدمية إنسانية والمريض ظروفه نفسيا وماديا مش متحملة.. وأى حد محتاج حاجة هنساعده".

وأهدت حياة كريمة ميدالية أبطال حياة كريمة للدكتور محمد يسرى ، كما قدم له مبلغا ماليا لسداد ديون 15 أسرة.