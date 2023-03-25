القوى العاملة بالشيوخ تستكمل مناقشة مناهضة العنف والتمييز داخل بيئة العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 08:24 مساءً - تستكمل لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد فريد بشأن مناهضة العنف والتمييز داخل بيئة العمل.

بينما تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب مناقشـة مقدم مـن النائب هشام سويلم، وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشأن تطبيـق المادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ملف الطلاق، في المجتمع المصري وتناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، مقترح إنشاء مركز لتعليم الإشارة في الأزهر الشريف يقدم خدمة لكافة قطاعات المجتمع.

بينما تناقش لجنة الشؤون الخارجية والعربية ملف القضية الفلسطينية وتأثيرها على الاستقرار بالمنطقة بشكل كامل.

وتنظر الجلسة العامة تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن عدد من الاقتراحات برغبات وتبحث تقارير إسكان الشيوخ الاقتراحات المقدمة من النائب عمر زايد بشأن إنشاء مطلع ومنزل على الطريق الدائري بمنطقة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، والنائب إبراهيم شحاتة بشأن نقل الأسواق الموجودة داخل مدينة القرين إلى المكان المقترح، والمخصص لنقل السوق الجديدة بمدينة القرين - الشرقية.