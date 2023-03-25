رسميا.. الصفاقسي التونسي يعلن تعاقده مع حسام البدري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 07:27 مساءً - أعلن نادى الصفاقسى التونسى، مساء اليوم السبت، تعاقده رسمياً مع المدرب المصرى حسام البدرى لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر نادى الصفاقسى، عبر حسابه الرسمي: «فلنرحب جميعا بمدربنا الجديد حسام البدري.. مرحبا بك كوتش في تونس الخضراء.. مرحبا بك في قلعة الأجداد».

وكانت تقارير صحفية، كشفت مؤخراً عن راتب حسام البدري، المدير الفني الأسبق للأهلى والمنتخب، مع فريق الصفاقسي التونسي، والذى سيتولي تدريبه خلال الفترة المقبلة.

ووصل حسام البدري تونس مساء أمس لإتمام التفاوض مع نادى الصفاقسي التونسي ووضع البنود النهائية حول عقده الجديد.

وقالت صحيفة «الشروق» التونسية، إن حسام البدري سيحصل على راتب يصل إلى 80 مليون دينار تونسي، ما يعادل 800 مليون جنيه مصرى، ولم يتم تكشف عن أى تفاصيل أخرى فى عقد البدرى مع الصفاقسي التونسي.