القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 05:24 مساءً - إفتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، والذى يستمر حتى الثلاثين من مارس القادم بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر ، والذى يأتى تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم .

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات ، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين .

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال اعضائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها ، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلاً عن أوجه

الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية .

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء .