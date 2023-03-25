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القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 05:24 مساءً - إفتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، والذى يستمر حتى الثلاثين من مارس القادم بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر ، والذى يأتى تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم .

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات ، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين .

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال اعضائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها ، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلاً عن أوجه

الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية .

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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