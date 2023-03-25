أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تنظم عدد من لقاءات نقل الخبرة لدارسى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 05:24 مساءً - نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا عدد من لقاءات نقل الخبرة لدارسى الأكاديمية ، والتى تأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة المعرفة والوعى والإدراك الصحيح لدارسى الأكاديمية بكل ما يدور حولهم من قضايا وموضوعات .

وشملت اللقاءات محاضرة للدكتور / محمد معيط وزير المالية إستعرض خلالها جهود الوزارة فى مختلف القطاعات بما يحقق الأثر الإيجابى على المنظومة المالية المصرية ، كذلك ما تنفذه الوزارة من إجراءات لتفادى الآثار السلبية لمختلف معوقات عملية التنمية الإقتصادية فى ظل التحديات العالمية .

كما إستضافت الأكاديمية الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية الذى إستعرض الطفرات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها القوات البحرية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية بما يدعم قدرتها على حماية الأمن البحرى وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة المصرية .

وألقى اللواء أح / عبد الناصر يوسف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة محاضرة عن طبيعة عمل الهيئة والإدارات التابعه لها وما شهدته من تطوير أنظمة العمل داخلها بما يواكب عملية التطوير والتحديث المستمر التى تتبعها القوات المسلحة .

تهدف هذه اللقاءات لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات .