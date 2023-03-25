جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك استمرارا لحرص المطارات المصرية على تحسين الخدمات المقدمة للركاب، ويأتى ذلك بعد تركيبها بمطارات شرم الشيخ، والغردقة، وبرج العرب وسفنكس. جدير بالذكر أنه تم تركيب مثل هذه الأنظمة بناء على تعليمات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة بضرورة الوقوف على رأى الركاب فى جميع الخدمات المقدمة لهم بالمطارات وتقييمها والاستماع إلى مقترحاتهم للتطوير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتحسين الخدمات.. تركيب أجهزة لاستطلاع آراء الركاب بمطار أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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