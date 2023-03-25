بعد سقوط اﻷمطار.. إرشادات مرورية مهمة للوقاية من الحوادث على الطرق والمحاور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 04:27 مساءً - شددت اﻹدارة العامة للمرور، علي إتباع مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق و منها:

- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

- تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

- الالتزام بالسرعات المقررة لها و استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

- استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.