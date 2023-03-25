جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 295 فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات بـ7 محافظات، للعمل بوظيفة أخصائى مسؤول ائتمان للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات.





وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة بتلك المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير افضل الخدمات الممكنة لهم. وبحسب بيان اليوم السبت، أوضحت هبه أحمد مديرعام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة: "بالتنسيق مع شركة أمان لتمويل المشروعات تم توفير فرص العمل بمحافظات البحيرة والسويس والشرقية والمنوفية والإسكندرية والغربية والإسماعيلية، للعمل بوظيفة مسؤول ائتمان برواتب تبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى البدلات والحوافز، وتأمين إجتماعى وصحى وتأمين على الحياة، وأجازة يومى الجمعة والسبت، وفترات العمل 8 ساعات عمل يومية". وأضافت المدير العام أن الفرص المتوفرة فى أفرع شركة أمان الموجودة فى محافظة الغربية بفروعها "سنباط – السنطة – كفر الزيات – سمنود – زفتى"، ومحافظة الإسكندرية بفروعها "السيوف – المندرة – كرموز – العامرية –المنشية – العجمى"، ومحافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس، ومحافظة البحيرة بفروعها "النوبارية – حوش عيسى"، ومحافظة المنوفية بفروعها "شبين الكوم – قويسنا – منوف – تلا – الباجور –سنتريس – بركة السبع – الشهداء –أشمون"، والتى تتم فيها المقابلات الشخصية للراغبين فى الحصول على تلك الفرص كما هو موضح فى الإعلان المرفق بمواعيد المقابلات وعناوينها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر براتب 3000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية فى 7 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.