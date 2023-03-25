حياة كريمة.. القوى العاملة تسلم شهادات خِتام تدريب خريجى «الوحدة المتنقلة»

جدة - نرمين السيد - ونظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، فعاليات تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن "التفصيل والحياكة، الكهرباء، السباكة" ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بديوان عام المديرية.
وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة فى إعداد كودار مهنية مُدربة وقادرة على الانخراط بسوق العمل، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات والاستعانة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل فى هذا الصدد.
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