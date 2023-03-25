«الداخلية» تنظم فعالية للاحتفال بيوم المجند 2023

جدة - نرمين السيد - تضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية فى جميع المهام الأمنية والتى أظهرت مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندون وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

كما تضمن الاحتفال استعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الإستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.

واختتمت فاعليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين فى الرماية القتالية ومجالات العمل الأمنى المختلفة.