100 مليون جرعة.. تدشين أول خط إنتاج للقاحات «الكبدى بى والخماسى» بمصر (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة وزير الصحة والسكان، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم السبت، بمقر الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» فى منطقة العجوزة، للإعلان عن تدشين أعمال أول خط تشغيل وإنتاج لقاحى «الكبدى بى والخماسي»، وأنواع أخرى من اللقاحات، بطاقة إنتاجية 100 مليون جرعة سنويًا، وذلك بالتعاون بين «فاكسيرا» ومعهد سيرم الهندى، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثلين عن معهد «سيرم».

وقبل بدء فعاليات المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلى مفصل حول الإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية التى تمتلكها شركة «فاكسيرا» بمصنعى العجوزة والسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى الإنجازات التى استطاعت تحقيقها، ودورها الفعال وقدرتها الإنتاجية السريعة فى مواجهة الكوارث والجوائح الصحية، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا، كما شمل الفيلم، توجيه عدة نصائح للمواطنين بأهمية الحصول على جرعات اللقاح والأمصال لكافة الفئات العمرية، بتوقيتاتها المحددة.

وفى كلمته، أشار وزير الصحة والسكان، إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية، بتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لإنجاح المشروعات الاستثمارية، بما يمكن مصر من أن تصبح مركزًا لإنطلاق التعاون التجارى بين دولة الهند والقارة الإفريقية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن هذه المرحلة من الاتفاقية الموقعة بين «فاكسيرا» وسيرم الهندية، فى يوليو 2019، تمثل خطوة متقدمة بمجال تصنيع ونقل تكنولوجيا اللقاحات، ورفع طاقة الإنتاج المحلى من 60% إلى 70%، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تعمل بالتوازى مع الإعداد لبدء المستوى الثالث من الاتفاقية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس مدى صلابة ومتانة العلاقات «المصرية- الهندية» التى تشهد تاريخًا من العلاقات الأخوية المتينة.

وأكد الوزير، فى كلمته، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة التى تجمع بين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ورئيسة الهند دروبادى مورمو، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، مشيرًا إلى أهمية تعظيم سبل الاستفادة بملف تصنيع اللقاحات بين البلدين، بما سيؤتى بثماره على الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية، تماشيًا مع تحقيق رؤية الدولة «مصر 2030».

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولتين «المصرية - الهندية» يمتلكان مهارات بشرية فائقة، فضلًا عن مقومات ومؤسسات قوية راسخة فى مجال إنتاج وتصنيع اللقاحات، موضحًا أنه فى ضوء الاتفاقية، فقد تم تدريب الفريق الفنى من العاملين بـ«فاكسيرا»، وذلك من خلال تنظيم بعثات منتظمة إلى الهند، وتلقى التدريب بمعامل الرقابة على الإنتاج بشركة سيرم الهندية، حيث شمل التدريب (تحليل جميع المنتجات المستهدف تعبئتها خلال المرحلة الثانية).

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، عن الخطة القومية المستقبلية لوزارة الصحة والسكان، بإنتاج 300 مليون جرعة سنويًا من اللقاحات المختلفة ضمن إتفاقية «سيرم الهندية»، وذلك فى ضوء مبادرة الاتحاد الإفريقى، التى تستهدف إنتاج وتوفير 60% من احتياجات القارة الإفريقية، داخل القارة بحلول عام 2040، على أن يتم تصنيعهم وإنتاجهم داخل مصنع فاكسيرا بمنطقة 6 أكتوبر.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» إنه تم تنظيم زيارات رسمية تبادلية بين الدولتين، خلال فترات الإعداد والتجهيز لتدشين المرحلة الثانية من إتفاقية نقل تكنولوجيا وتصنيع اللقاحات، وذلك لبتادل الخبرات والمعرفة بين الدولتين، بما يساهم فى صقل الخبرات بين الفرق العاملة بمجال تصنيع اللقاحات بكلا البلدين.

وأوضحت «والى» أن «فاكسيرا» تُعد ذراع الدولة القوى فى مواجهة الجوائح والكوارث الصحية، موضحة الدور الهام الذى تقدمه مصانع فاكسيرا، فى التحرك السريع والعاجل، لتقديم أفضل خدمات الوقاية الصحية للمواطنين.

فيما أشاد أجيت جوبتيه سفير دولة الهند لدى مصر، بمدَ الشراكات الاستثمارية مع الدولة المصرية، موضحًا أن مصر لديها منظومة قوية ورؤية قومية واستراتيجية متطورة بكافة المجالات الاستثمارية تجعلها ضمن أوائل الدول المتقدمة عالميًا على كافة الأصعدة وخاصةً الصعيد الصحى، مشيرًا أن إلى النظام الصحى المصرى يمتلك كوادر بشرية ومهارات ذات جودة فائقة، منوها إلى قدرات بلاده بملف تصنيع اللقاحات، حيث تنتج بلاده 60% من الاحتياج الفعلى للقاحات حول العالم.

وفى ختام فعاليات اليوم، قام وزير الصحة والسكان، بجولة فى خط الإنتاج شهد خلالها إنتاج وتعبئة وتغليف لقاح الكبدى بى، وذلك فى مبنى 60، الخاص بإنتاج وتعبئة اللقاحات، بـ«فاكسيرا»، حيث أشاد بجهود العاملين بالشركة القابضة، موجهًا الشكر إلى الجانب الهندى، ومسئولى وزارة الصحة والسكان، على جهودهم المبذولة فى تحقيق وإنجاح هذا الإنجاز القومى.