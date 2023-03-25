السيسى يطلع على الموقف التنفيذى لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل فى سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم فى إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضى بالدولة.

واطلع الرئيس فى هذا السياق على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خصوصا فى المحاكم الابتدائية، حيث لم يعد يتبقى من الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوى أسرة قبل عام 2021، و2227 دعوى مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التى سادت لفترات طويلة.

وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود القضاة فى سرعة إنهاء قضايا المواطنين، معربا عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء، بحيث يتم الانتهاء من جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائى الحالى، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوى الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذى من شأنه أن يحمى حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة فى المجتمع.

كما استعرض المستشار عمر مروان فى ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقنى بالتوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام الشفهى إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، ووجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم خلال الفترة المقبلة، والتى من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر فى القضايا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذى لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلا عما تم مؤخرا من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، فى إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء فى مصر.