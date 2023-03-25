حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 12:29 مساءً - تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 18 مارس إلى 23 مارس وهو كالآتي:

1) في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أولى اجتماعات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" لدراسة مدى ملائمة اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع بعض المعايير الاستثنائية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا، من أجل قبولهم بالكليات المناظرة بالجامعات الأهلية، وقد أكدت السفيرة سها جندي أننا سنعمل جاهدين على ضمان مستقبل أولادنا، والحرص على حياتهم في المقام الأول، مشيدة بجهود وزارتي الخارجية والتعليم العالي منذ اندلاع الأزمة.

2) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الإيجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الإطار، اقترحت السيدة الوزيرة التعاون مع الجانب الإيطالي في تدشين تعاون مصري - إيطالي لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل في إيطاليا، موضحة أن زيارة السيد وزير الداخلية الإيطالي تؤكد حرصه على أن يكون التعاون بين مصر وإيطاليا فاعلا ومثمرا بما يخدم دعم العلاقات التاريخية بين البلدين والتأكيد على قوتها، فيما لفت السيد وزير الداخلية الإيطالي إلى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في إطار المدرسة الفندقية الإيطالية بمحافظة الفيوم واقترح أن يتم العمل على التوسع في هذا النموذج في قطاعات أخرى.

3) في إطار ثالث جولاتها الخارجية، استهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في فعالية "الشبكة المصرية للسرطان ECN" لإطلاق حملة تبرعات بهدف دعم مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وذلك بحضور السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، والسيدة فرح خان عمدة مدينة إيرفين في لوس أنجلوس، والسفير الحسيني عبد الوهاب قنصل مصر السابق في لوس أنجلوس، والدكتور هشام الصيفي، رئيس الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، ونخبة من أبرز أبناء الجالية المصرية، وأشادت سيادتها بما تم استعراضه عن التجربة المصرية الرائدة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، والتي جذبت تبرعات خلال الفعالية بلغت حوالي 600 ألف دولار، مضيفة أن هذا الصرح لا بُد أن يستمر في تقديم خدماته بهذه الكفاءة والتميز.

4) على هامش زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة فرح خان عمدة مدينة إيرفين الأمريكية، لبحث تعزيز التعاون مع المدينة التي تضم عددا كبيرا من الجالية المصرية، وكذا بحث تدشين توأمة مع المدن المصرية. وتناول اللقاء مناقشة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إنه مجال اهتمام وتخصص السيدة عمدة إيرفين، كما تم الاتفاق على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي في هذا المجال.

5) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بنحو ٣٥٠ من رموز الجالية المصرية في كاليفورنيا، واستهلت السيدة الوزيرة بالتأكيد على حرصها للتواصل مع كافة المصريين بالخارج، بمختلف دول العالم، لمعرفة طلباتهم واحتياجاتهم والرد على كافة استفساراتهم. وأدارت الوزيرة حوارًا مفتوحا مع المشاركين حرصت خلاله على استعراض استراتيجية عمل الوزارة منذ تولي سيادتها المسئولية في أغسطس الماضي، متضمنة أهم المحفزات والتيسيرات التي عملت عليها الوزارة استجابة لطلبات المواطنين بالخارج والتي تتضمن التيسيرات والخدمات في عدة مجالات.

6) في إطار زيارة سيادتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نظم السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، حفل استقبال رسمي للسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في "بيت مصر" وذلك على شرف سيادتها وبحضور الوفد المشارك في فعاليات الزيارة الرسمية الأولى للولايات المتحدة الاميركية، وكان الحفل بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في كاليفورنيا. وفي ختام الفاعلية، منحت وزيرة الهجرة، درع الوزارة إلى السفير أحمد شاهين، تقديرًا لجهده الكبير في دعم الجالية المصرية في كاليفورنيا وولايات الغرب التي تقع في نطاق مسئولياته والعمل على حل مشكلاتهم، بجانب الدور البارز الذي قام به لإنجاح هذه الزيارة، معربة عن شكرها لكل المصريين بالخارج الذين لا يتأخرون لحظة عن تلبية نداء الوطن.

7) قامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بزيارة مقر أبرشية الأقباط الأرثوذكس في لوس أنجلوس التي تأسست عام 1995، للقاء نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي. وقد قدمت السفيرة سها جندي التحية والتقدير لنيافة الأنبا سرابيون والآباء الكهنة، وطلبت منهم الصلاة لمصر، وأشارت إلى سعادتها بلقاء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تشعر برضا المواطنين بأن الدولة ترعاهم وهو دور تقوم به الكنيسة المصرية دومًا والتي لها دور وطني بجانب دورها الديني.

???? لبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، دعوة اتحاد المصريين بالخارج في الولايات المتحدة، للتعرف على أعضائه والنظر في آليات عمله، ضمن برنامج زيارة سيادتها لكاليفورنيا، وقالت إن الاتحاد نجح خلال عام في تحقيق أثر طيب وحراك إيجابي بين الجالية المصرية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى دور الاتحاد الفاعل لخدمة الجالية المصرية في الساحل الغربي وكاليفورنيا، مؤكدة أن الاتحاد يمثل نموذجا هاما في العمل المجتمعي، كونه واحد من أكبر منظمات المجتمع المدني بالخارج.

9) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أكثر من 25 من أبرز المستثمرين المصريين المقيمين في ولايات الغرب الأمريكي، والذين برعوا في مجالات متنوعة من بينها التكنولوجيا والصناعات الخضراء، والصناعات التعدينية وإدارة الثروات، وتكنولوجيا تحلية المياه، ورفع الكفاءات التدريبية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية والطبية، وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصالات، حيث استعرضت جهود الدولة المصرية في دعم الاستثمار وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بما يخدم المستثمرين أنفسهم، بجانب إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، لتوضح مختلف الفرص المتاحة والمناطق الجغرافية المختلفة، ما ييسر على الراغبين في الاستثمار إيجاد المجال المناسب، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على دعم الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق المحلي الذي يتجاوز الـ 110 مليون نسمة، وهو بالطبع ميزة كبرى لأي مستثمر، بجانب توفير فرص العمل للشباب وتوفير بدائل للهجرة غير الشرعية.

10) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، نخبة من أبناء الجالية الأرمينية في كاليفورنيا من المستثمرين من ذوي الأصول المصرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، حيث كان اللقاء بحضور السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، وأرداشز كاساخيان، عمدة مدينة جليندال بكاليفورنيا، وزيزيت مولينز، عضو مجلس مدينة باربانك، وهاري ليون، رئيس مجلس مدينة كريسنتا فالي، وفايكين بابازيان، رئيس المركز الأرميني للعدالة وحقوق الإنسان، ومجموعة كبيرة من المستثمرين الأمريكيين الأرمن ذوي الأصول المصرية، حيث أعربت سيادتها عن سعادتها بهذا اللقاء، وأكدت على أن العلاقات المصرية الأرمينية علاقات قوية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، موجهة الدعوة إلى المستثمرين الأرمن بكاليفورنيا لزيارة مصر حتى يتفقدوا الفرص الاستثمارية فيها.

11) تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بأصدق التهاني القلبية لأبناء مصر في الخارج والداخل بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم شهر الصيام والتضرع والعمل الجاد، وقالت في تهنئتها: "إن الشهر الكريم يعد بمثابة فرصة عظيمة لإعلاء قيم التعاون والإحسان والرحمة والمغفرة .. فكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم الشهر الكريم باليُمن والبركات وحفظ الله تعالى مصرنا الحبيبة".