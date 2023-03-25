وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً من غرفة عمليات الوزارة عن جهود المحافظات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 12:29 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن تكون المحافظات على أهبة الاستعداد في التعامل مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد وانتشار الفرق الخاصة والمعدات للتدخل الفورى حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل معها....

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التى تقوم بها بعض المحافظات للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها، مشيراً إلى إصدار محافظ القليوبية قرار بتعطيل الدراسة اليوم السبت نظراً لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة خاصة فى حى غرب شبرا الخيمة وحى شرق شبرا الخيمة وقليوب، لافتا إلى أن تقرير غرفة العمليات أشار الى غلق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بسبب شدة الرياح، وتوقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ.

وأوضح التقرير الذى تلقاه اللواء آمنة إلى سقوط أمطار متوسطة على مركزى السلوم والنجيلة، فيما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركزى العلمين وبرانى، ويجرى رفع تجمعات المياه ، فيما سقطت أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد على مدينة مرسى مطروح، وتم الانتهاء من رفع تجمعات المياه بالشوارع الداخلية والخارجية، كما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على مركز الحمام ويتم رفع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي سقوط أمطار متوسطة مصحوبة ببرق و رعد على أحياء المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية بمحافظة القاهرة، فيما سقطت أمطار غزيرة على أحياء المنطقة الغربية، وجار رفع التجمعات.

كما سقطت أمطار متوسطة على بعض مدن محافظتى البحيرة والدقهلية ، ويتم رفع تجمعات مياه الأمطار ، فيما تعرضت محافظة الاسكندرية لسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على أحياء ( العامرية أول– وسط – شرق- العجمى – غرب -- العامرية ثان ) ومدينة برج العرب ويجرى الإنتهاء من رفع تراكمات الطريق الساحلي، ولا توجد إعاقة مرورية ويجري العمل على رفع باقى التجمعات فى الأحياء.

وأوضح التقرير سقوط امطار خفيفة على بعض مدن محافظات الجيزة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والفيوم والمنوفية والبحرالأحمر والغربية والشرقية وكفرالشيخ وجنوب سيناء، وتعرضت محافظة أسيوط لهبوب رياح محملة بالتربة والغبار العالق، موضحاً ان المحافظات مستمرة فى رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية والداخلية والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح ، ولم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة ، مع استمرار حالة الاستعداد القصوى ، وتمركز المعدات وفق خطة مجابهة تقلبات الطقس.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد ، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول ولتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.