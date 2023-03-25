إنفوجراف.. أدوية وعلاجات تبطل الصيام في نهار رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 11:27 صباحاً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من التعليمات الضرورية للأدوية والمستلزمات الطبية المفطرة وغير المفطرة بنهار رمضان .

وحددت الوزارة في انفوجراف قائمة لادوية وقطرات تفطر الصائم واخرى لاتفطر.

وتضمنت قائمة الادوية والعلاجات التي لاتبطل الصيام كالاتي:

الغسيل الكلوي لايبطل الصيام لانه يتم خارج منطقة الجوف

لقاح فيروس كورونا لايعتبر من المفطرات ،فهو عبارة عن ابرة تؤخذ بالكتف دون دخول الجوف .

استخدام قطارات العين في نهار رمضان لايتسبب في الإفطار حتي في حال الاحساس بطعم القطرة بالحلق .

استخدام المراهم والمراطبات والمطهرات الكحولية لايفسد الصيام

المحاليل التي تعلق للمرضي لاتفسد الصيام في نهار رمضان

قطرة الاذن لاتسبب الافطار.

التبرع بالدم والبلازما لايسبب الافطار.

استخدتم فرشاة الاسنان والمعجون لايسبب الافطار .

القيء غير المتعمد لاي سبب لايسبب الافطار .

تلقي الحقن بالعضل والوريد لايسبب الافطار.

فيما تضمنت قائمة الادوية والعلاجات التي تبطل الصيام كالاتي:

قطرة الأنف تسبب الإفطار.

بخاخة الربو تتسبب في الإفطار وفقا لدار الإفتاء.