الأرصاد تحذر: تجدد الأمطار اليوم.. وسيول فى سيناء

جدة - نرمين السيد - ولفتت فى بيان لها إلى استمرار سيطرة السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتجدد الأمطار مرة أخرى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مع تقدم الوقت وخلال اليوم، تصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء.
واختتمت الهيئة فى بيانها: "كما تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويعمل نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس".
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