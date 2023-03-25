عاجل.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الآن ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء .

وأوضحت، أن هذه الأجواء يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وسماع دوى الرعو، لذا يجب توخى الحيطة والحذر.

وأكدت، أنه مازالت القاهرة الكبرى تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن.