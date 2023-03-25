تعطيل الدراسة بالقليوبية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة اليوم السبت الموافق 25 مارس 2023 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، التى تعمل يوم السبت (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.





وأوضح المحافظ، أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس، وحفاطا على سلامة المواطنين. وشهدت محافظة القليوبية انتشار ظاهرة البرق والرعد فى سماء مدن وقرى المحافظة مساء اليوم الجمعة، وسط سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض الأنحاء.

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