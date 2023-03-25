عمال الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة يواصلون رفع مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - يواصل عمال شركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع مياه الأمطار، التى تشهدها محافظتا القاهرة والجيزة، وذلك بدءاً من تحذيرات الأرصاد الجوية، ومروراً بانتشار المعدات عصر اليوم، وسقوط الأمطار مع حلول وقت إفطار العمال الصائمين بالشوارع واستمرار العمال فى سحب المياه حتى ساعات السحر من ثالث أيام شهر رمضان المبارك.





هذا وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة، وصلت إلى حد الغزارة على بعض المناطق والتى شملت مناطق: محور العصار بشبرا الخيمة، ميدان رمسيس مطلع كوبرى اكتوبر، منزل كوبرى عرابى شبرا الخيمة، دوران شبرا، ميدان التحرير، محور عدلى منصور، نزلة كوبرى عرابى اتجاه ١٥مايو، أمام مبنى محافظة القاهرة ميدان عابدين، حلوان، شارع شبرا، ميدان الحدائق، ميدان عابدين، ميدان عبد المنعم رياض، مطلع كبرى ٦ أكتوبر، محور الشهيد، ميدان رمسيس، نفق المماليك، العباسية، الازهر، الزاوية الحمراء، صلاح سالم بمحافظة القاهرة.

فيما جرت عمليات سحب مياه الأمطار بمحافظة الجيزة بمناطق: فيصل، الهرم، طريق مصر إسكندرية الصحراوي، البراجيل، بشتيل، ميدان الرماية، طريق الفيوم، المهندسين، الوراق ، المنيب، الجامعة، إمبابة، محور ٢٦ يوليو، الدقي، الحوامدية، أوسيم، منشأة القناطر، أطفيح، الصف.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت رفع درجة التأهب بشركات القاهرة والجيزة والوجه البحرى استعدادا لسقوط أمطار مع تحذيرات الأرصاد الجوية.

وتستمر الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى حالة تأهب مستمر لحين استقرار الأحوال الجوية، وانتهاء موجة الطقس السيئ.