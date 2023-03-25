بيان مهم بشأن من مصر للطيران بشأن رحلات فرانكفورت 

وأضافت الشركة كما تم إلغاء رحلة مصر للطيران يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 رقم MS786 فرانكفورت / القاهرة على أن يتم سفر ركاب هذه الرحلة يوم الأحد 26 مارس 2023 على متن الرحلة رقم MS786.
وناشدت الشركة عملائها المسافرين من وإلى فرانكفورت يومى 27 و 28 مارس 2023 ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران
على رقم 1717 من أى هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضى 090070000
أو الرقم الدولى 97142306666+
أو الرقم الدولى 96612229777+
أو زيارة الموقع الإلكترونى www.egyptair.com
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران
أو الوكيل السياحى .
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