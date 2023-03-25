بيان مهم بشأن من مصر للطيران بشأن رحلات فرانكفورت 

جدة - نرمين السيد - أكدت شركة مصر للطيران، أن بالاشارة إلى ما ورد إليهم من إدارة مطار فرانكفورت - ألمانيا، والتى تفيد بتنظيم إضراب فى مطار فرانكفورت يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023، فقد تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 رقم MS785 القاهرة / فرانكفورت على أن يتم سفر ركاب هذه الرحلة يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 على متن الرحلة رقم MS785.





وأضافت الشركة كما تم إلغاء رحلة مصر للطيران يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 رقم MS786 فرانكفورت / القاهرة على أن يتم سفر ركاب هذه الرحلة يوم الأحد 26 مارس 2023 على متن الرحلة رقم MS786. وناشدت الشركة عملائها المسافرين من وإلى فرانكفورت يومى 27 و 28 مارس 2023 ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أى هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضى 090070000 أو الرقم الدولى 97142306666+ أو الرقم الدولى 96612229777+ أو زيارة الموقع الإلكترونى www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحى .

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