وزير الأوقاف من الحسين: المصريون محبون لله ورسوله والمساجد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مارس 2023 10:31 مساءً - بدأت أولى فعاليات الملتقى الفكرى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع للأوقاف، والذى افتتاحه الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف من مسجد الإمام الحسين، ويستمر يوميا فى رمضان عقب صلاة العشاء والتراويح بمشاركة نخبه كبار علماء الازهر والاوقاف واساتدة الجامعات والمثقفين والسياسبن وعلماء النفس والاجتماع لمناقشة القضايا المجتمعية.

وقال وزير الأوقاف إن الشعب المصري يتسم بالإيمان والأصالة، محب لدينه مستمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

وأشار إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، وأضاف أنه لأول مرة يعقد هذا الملتقى داخل المسجد بعد كورونا ، مشيرا إلى أنه لا يقام في هذا المسجد فحسب وإنما يقام في كافة محافظات مصر في نفس التوقيت، بالإضافة إلى ملتقى الواعظات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن بعض الناس يهتمون بالعشر الأواخر فقط من شهر رمضان، مؤكدا أنه ما من ليلة في هذا الشهر الا ولله فيها عتقاء من النار وما من أحد يقف بصدق على باب الله ٣٠ ليلة يرجو عتقه من النار إلا وقبله الله ..سائلا الله تعالى أن يعتق رقابنا جميعا .. مستشهدا بقول الله عز وجل - :"وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا".