الداخلية تُكرم فرد شرطة بالمرور لحُسن تعامله مع سائق الحصري المخالف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مارس 2023 07:27 مساءً - أوضح مصدر أمني أنه حال قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة باستيقاف سيارة أجرة «ميكروباص» بأحد مواقف السيارات بمنطقة الحصرى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بتاريخ (23) الجاري، لعدم وجود لوحات معدنية أمامية للسيارة وعدم حمل قائدها رخصتى تسيير وقيادة، رفض قائد المركبة الاستجابة وفر هارباً.

أمكن ضبط السيارة المشار إليها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقائدها، كما تم تكريم فرد الشرطة من جانب قياداته لالتزامه وحرصه على آداء عمله وحسن تعامله مع الموقف.