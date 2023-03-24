الزراعة: رفع درجة الاستعداد القصوى فى القطاعات الخدمية طوال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية التابعة لها، طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





وقال وزير الزراعة إن ذلك أيضا يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود الحكومة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة ارتفاع الأسعار.

ووجه القصير، قيادات الوزارة، ومسئولى الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، باستمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوزارة، البالغ عددها 243 منفذا ثابتا منتشرة بجميع المحافظات، فضلا عن 32 منفذا متحركا تجوب المدن والمراكز والميادين العامة، والقرى والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل سكانها.

وشدد وزير الزراعة على ضخ المزيد من السلع والمنتجات المختلفة من لحوم بلدية، ودواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والأرز، ومنتجات التصنيع الغذائى، والتمور، والياميش، ومنتجات الألبان، بهذه المنافذ، بجودة عالية، وأسعار مناسبة تقل عن مثيلاها بالأسواق، بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع والمواد الغذائية، خلال الشهر الكريم.

ووجه القصير، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أى مخالفات، وكذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وقررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، فضلا عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة.

وفى سياق متصل، شدد وزير الزراعة على قطاعى الخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات ومركزى البحوث الزراعية والصحراء، بالمتابعة المستمرة للمزارعين على مستوى الجمهورية وتقديم كل سبل الدعم الفنى للمزارعين، وذلك تحسبا لما قد تشهده البلاد من اضطرابات قوية فى التقلبات الجوية، بداية من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، وفقا للتقرير الذى تلقاه من منظومة الإنذار المناخى المبكر بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، باحتمالية سقوط أمطار غزيرة رعدية وسيول وانخفاض حاد فى درجات الحرارة ونشاط للرياح، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فى هذا الشأن.

وشدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة، فى كافة المحافظات، لحماية المزارعين والمحاصيل المنزرعة، وعلى رأسها القمح، والبنجر والفراولة، والتى قدد تتأثر سلبيا نتيجة هذه التقلبات الجوية.

وأكد وزير الزراعة ضرورة المرور الدورى والمستمر بالحقول، والزراعات المختلفة والتواصل مع المزارعين وتوصيل التوصيات الفنية لهم، للتعامل مع أى تأثيرات سلبية وتجنبها.