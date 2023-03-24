مسلسلات رمضان 2023.. كريم فهمى ضيف شرف "سره الباتع" و"الكتيبة 101"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مارس 2023 03:30 مساءً - شهدت الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان 2023 ظهور النجم كريم فهمى كضيف شرف في عملين الأول هو "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، حيث جسد شخصية رضوان الشاب الريفى المتزوج من سيدة كلما تنجب ولدا يُتوفى، حيث يعيش لها البنات فقط، حتى أنجبت ولدًا وسماه حامد تيمنًا بالسلطان حامد حتى يعيس وبالفعل كبر حامد وأصبح شابًا ليجسد دوره أحمد فهمى.

كريم فهمى من مسلسل سره الباتع

شارك كريم فهمى كضيف شرف أيضًا في الحلقة الأولى من مسلسل "الكتيبة 101" إذ جسد شخصية أحد أبطال قوات الجيش المصري ويدعى عاصم، حيث ظهر خلال الأحداث في سيناء وهو متخف في الصحراء وطلب إذن من القيادات بقتل الهدف وبالفعل نجح في ذلك، وفور انتهاء الحلقة علق فهمى على فيس بوك: "شرف كبير مشاركتي في مسلسل الكتيبة 101 وشرف ما بعده شرف تجسيد شخصية عظيمة عاصم".

مسلسل "سره الباتع" يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل، وعلى قناة on الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it.، والعمل مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798

ويشارك في المسلسل أكثر من 60 ممثلاً وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

مسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، لبلية، محمود عبد المغنى، وليد فواز، عمرو وهبة، عمر زهران، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

كريم فهمى فى الكتيبة 101

كريم فهمى