التشكيل المتوقع للفراعنة أمام مالاوى.. صلاح ومرموش ومصطفى محمد فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مارس 2023 03:30 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا لمواصلة مشواره بتصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2024 الليلة. ومن المقرر أن يواجه الفراعنة منتخب مالاوي فى الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة، التي تضم إلى جوارهما منتخبى إثيوبيا وغينيا.

ويخوض منتخب مصر مباراته وهو متذيل ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، إذ يتساوى جميع الفرق برصيد 3 نقاط.

تشكيل مصر المتوقع أمام مالاوي

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني

الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، حمدي فتحي

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

ويسعى البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، لتحقيق بداية قوية في أول مباراة رسمية له منذ تولى المهمة خلفًا للمدرب الوطني إيهاب جلال، الذى أقيل الصيف الماضي بسبب سوء النتائج.

المعروف عن فيتوريا أنه لا يميل إلى المغامرة ويُفضّل بشكل كبير الاعتماد على عناصر ذات خبرة كبيرة، وعلى الأرجح لن يجازف أمام مالاوي بغض النظر عن قوة المنافس من عدمها، بحثًا عن 3 نقاط قبل مباراة الجولة الرابعة بينهما الأسبوع الماضي.