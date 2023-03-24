وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يفتتحان مسجد عمر بن عبدالعزيز بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مسجد عمر بن عبد العزيز بمحافظة بنى سويف بعد الانتهاء من أعمال صيانته وتطويره فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى اليوم الجمعة.





وهنأ وزير الأوقاف محافظ بنى سويف بالعيد القومى للمحافظة، فيما أشاد محافظ بنى سويف بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة بيوت الله (عز وجل)، وما تشهده المساجد من تكثيف للبرامج الدعوية والأنشطة القرآنية خلال شهر رمضان المعظم، وجهودها فى مجال البر وخدمة المجتمع. ومن جانب آخر، شهد وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف توزيع 3 أطنان من لحوم الأوقاف؛ ليصل إجمالى ما تم توزيعه بمحافظة بنى سويف من لحوم الأضاحى والإطعام 193 طنا، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحماية الاجتماعية وفى ضوء مبادرة حق الوطن التى أطلقتها وزارة الأوقاف. وخلال تفقد سيارات اللحوم، قال جمعة إن هذه اللحوم تأتى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى، مؤكدا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، حيث قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن توزيع 300 طن خلال شهر رمضان المبارك، كما تقوم الوزارة بمناسبة شهر رمضان الفضيل بتوزيع 50 طن لحوم كدفعة أولى خلال شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية اعتبارا من الأحد القادم ولمدة خمسة أيام، بواقع عشرة أطنان لحوم يوميا، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.

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