محافظ الجيزة: الدولة مهتمة ببناء المساجد وتشييد ودعم دور العبادة

جدة - نرمين السيد - وخلال افتتاح المسجد هنأ محافظ الجيزة أهالى قرية أبو رواش بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة التراحم والتكافل وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمجتمع، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المسجد على أعلى مستوى لاستقبال المصلين بدءا من شهر رمضان المبارك.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح المسجد خلال الشهر الفضيل وهو بيت من بيوت الله تعالى داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.

وأكد محافظ الجيزة اهتمام الدولة ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة فى إنشاء المساجد فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.



وعقب الافتتاح، أدى محافظ الجيزة ومرافقيه صلاة الجمعة داخل المسجد والتى كان عنوان خطبتها "شهر رمضان ومكارم الإخلاق" .