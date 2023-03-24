الصحة: إطلاق 34 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 34 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من أمس الخميس الأول من رمضان وحتى يوم الجمعة 9 من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا وأى أمراض معدية.

وأشار عبدالغفار إلى أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية، بمناطق الشلال محافظة اسوان، والأمراء، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، ومركز طبى معا حى السلام 2 محافظة القاهرة، ومنشآة النور مركز السادات محافظة المنوفية، وبنى عقبة مركز ببا محافظة بنى سويف، والاحايوة قبلى مركز أخميم محافظة سوهاج، وعويشة محافظة مطروح.

وتابع عبدالغفار أنه تم إطلاق قافلة طبية مجانية أول يوم رمضان بوحدة صحية كفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى منشاة بنها مركز بنها محافظة القليوبية، ودمياط الجديدة مركز دمياط محافظة دمياط، وذلك يومى 2 و3 رمضان، مشيرا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق 3 قوافل طبية مجانية، يومى 3 و4 رمضان، بمناطق الصبيحى مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وحاجر بنى سليمان محافظة بنى سويف، والمنشلين مركز قلين محافظة كفر الشيخ، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 4 و5 من شهر رمضان المبارك بمنطقتى غرب سهيل محافظة أسوان، وكفر المحمدية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وتابع إسماعيل أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية بمناطق وحدة الجرايشة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، والمعركة مركز التحرير محافظة البحيرة، ومركز طبى الحى السادس بمدينة نصر محافظة القاهرة، والبقاشين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وبنى حسن مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، والزيات محافظة مطروح، وذلك فى يومى 5 و6 من شهر رمضان المبارك، لافتا أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 6 و7 من شهر رمضان المبارك بمناطق سلام محافظة أسيوط، والكيلو 21 مركز العجمى، محافظة الإسكندرية، وناهيا حى كرداسة محافظة الجيزة.

وقال إنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية يومى 7 و8 رمضان بمناطق عزبة النهضة محافظة أسوان، ومنشية العرب مركز قويسنا محافظة المنوفية، والمطاهرة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، وسدمنت الجبل مركز أهناسيا محافظة بنى سويف، وأبو عدوى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وعرب مهدى مركز أخميم محافظة سوهاج، والمحروسة محافظة قنا، والجرولة محافظة مطروح، وأخيرا سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية بوحدة طب أسرة الدهتمون مركز أبوكبير محافظة الشرقية، وذلك يومى 8 و9 من شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية يتم نشرها بشكل دورى على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من هنا.