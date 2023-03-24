تمتد لـ القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

ويكون الطقس مائلا للدفء على السواحل الغربية، حارا على جنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية تمتد مساء إلى مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى سقوط أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 28 15

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 29 16

بنهـا 28 15

دمنهور 29 15

وادى النطرون 29 14

كفر الشيخ 28 15

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 16

دمياط 28 15

بورسعيد 27 14

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 13

العريش 30 15

رفح 29 14

رأس سدر 28 13

نخل 29 7

كاترين 20 9

الطور 26 13

طابا 25 14

شرم الشيخ 29 17

الإسكندرية 22 15

العلمين الجديدة 21 14

مطروح 21 14

السلوم 25 13

سيوة 29 16

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 15

سفاجا 26 15

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 17

حلايب 28 16

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 27 17

الفيوم 31 14

بنى سويف 30 13

المنيا 30 10

أسيوط 31 12

سوهاج 31 13

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 17

الوادى الجديد 35 16

أبوسمبل 34 14