الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مارس 2023 01:28 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن (مطروح-السلوم-سيدى برانى)تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة؛ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

ومن المتوقع أن تتقدم هذه السحب الرعدية الممطرة لباقى السواحل الشمالية الغربية والمناطق الداخلية مع تقدم الوقت .

ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، حار على جنوب البلاد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم سحب رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق، فرص أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار متوسطة مساء قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.