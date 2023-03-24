بث مباشر لصلاة أول جمعة من رمضان بالحرم المكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مارس 2023 12:30 مساءً - يحتشد الآلاف من المصلين في أجواء روحانية، لأداء صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك ببيت الله الحرام، وتنقل قناة القرآن الكريم، شعائر صلاة أول جمعة من رمضان، وأيضا خطبة الجمعة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة العامة لشئون الحرمين هاني حيدر، إن الرئاسة رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام.

وأوضح أن الرئاسة أولت الزائرين والمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة كل الاهتمام، حيث خصصت مسارات ومصليات خاصة بهم مجهزة بالعديد من الخدمات؛ منها توفير مصاحف بلغة برايل، بالإضافة إلى الأقلام القارئة، وحاملات مرنة للمصاحف، وترجمة الخطب بلغة الإشارة، وتوفير العربات الكهربائية واليدوية لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن الرئاسة استعدت بعدد كبير من المترجمين لخدمة قاصدي المسجد الحرام غير الناطقين باللغة العربية بعدد من اللغات، التي سيتم من خلالهم ترجمة الخطبة عبر منصة منارة الحرمين؛ لتصل لأكبر عدد من المتابعين حول العالم.

وأكدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تكثيف جهودها وطاقاتها البشرية والآلية والمنظومة الخدمية لاستقبال قاصدي وزائري المسجد الحرام في أول جمعة بشهر رمضان المبارك، موضحة أنها تعمل مع الجهات المختصة بإدارة الحشود وتنظيم الدخول والخروج إلى المسجد الحرام وتهيئة المصليات والتأكد من توافر الخدمات التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بيسر وسهولة. وفق"واس" .