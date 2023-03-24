الأرصاد: حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مارس 2023 11:29 صباحاً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستشهد فترات النهار ارتفاعا في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، لأنها قادمة من مناطق صحراوية، وستسقط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ليلا وقد تكون رعدية أحيانا، ومع دخول يوم السبت ستنضم المناطق الشرقية إلى الغربية في فرص سقوط الأمطار، حيث ستكون ما بين المتوسط والغزيرة.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ الأجواء مائلة للحراة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد ومائلة للدفء على المحافظات الموجودة في السواحل الشمالية خلال فترة النهار.

وتابعت: «بعض المناطق قد يكون فيها أمطار خفيفة، ولكن الحالة الجوية ستبدأ بشكل كبير مع فترة المساء على المناطق الغربية بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض البحر الأحمر، هناك كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط وأيضا البحر الأحمر، ومن ثم، فإن حالة التقلبات الجوية سنلاحظها بشكل كبير في فترة المساء، وبخاصة السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من الصحراء الغربية، ستكون عليها أمطار ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدي.