فيتوريا: امتنعت عن الطعام والشراب أول أيام رمضان.. وهدفنا الفوز على مالاوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 11:24 مساءً - قال روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مالاوي غدا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا: "إن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، وهناك التزام وتركيز من الجميع لتحقيق الفوز ونحترم الفريق الضيف جيدا".

وتابع فيتوريا: "شهر رمضان مليء بالروحانيات التي تضيف للاعبين طاقة إيجابية، والمحترفون يعيشون مثل هذه الأجواء، وأنا كذلك خُضت العديد من مباريات كرة القدم خلال شهر رمضان المبارك، عندما كنت على رأس القيادة الفنية لنادي النصر السعودي، كما توجت باللقب في نفس الشهر".

وأضاف المدير الفني للمنتخب: "أهتم أكثر بالحالة الذهنية للاعبين قبل الحالية البدنية"، وأردف: "أنا شخصيًا قمت بالصيام أول أيام رمضان مع اللاعبين، وامتنعت عن الطعام والشراب من الساعة الرابعة والربع فجرًا وحتى السادسة وثماني دقائق مساء".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب مالاوي، غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوى.