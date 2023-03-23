منتخب إنجلترا يتفوق على إيطاليا بثنائية فى الشوط الأول.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 11:24 مساءً - تفوق منتخب إنجلترا على مضيفه الإيطالي بهدفين نظيفين، مع نهاية الشوط الأول من اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "دييجو أرماندو مارداونا" بمدينة نابولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا العام القادم.

سجل ديكلان رايس هدف منتخب إنجلترا، فى الدقيقة الثالثة عشر من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يسار دوناروما حارس المنتخب الإيطالي.

وذكرت شبكة "بي بي سي"، أن رايس أصبح أول لاعب من وست هام يسجل لمنتخب إنجلترا ضد إيطاليا منذ السير تريفور بروكينج عام 1977، كما يعد رابع لاعب من وست هام في التاريخ يخوض 40 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة.

وأضاف النجم هاري كين ثانى أهداف منتخب الأسود الثلاثة فى الدقيقة 44 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.

ويخوض منتخب إيطاليا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: دوناروما.

الدفاع: دى لورينزو، تولوي، أتشيربي، وسبيناتزولا.

الوسط: باريلا، جورجينيو وفيراتي.

الهجوم: بيراردي، ريتيجوي و بيليجريني.

فى المقابل يدخل منتخب إنجلترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر، لوك شو، ماجواير وستونز.

الوسط: ديكلان رايس، فيليبس و وبيلينجهام.

الهجوم: كين، ساكا وجريليش.

وتضم المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا كل من: "إنجلترا، إيطاليا، مالطا، أوكرانيا، ومقدونيا الشمالية".

ويدخل منتخب إيطاليا صاحب الأرض والجمهور المباراة بحثاً عن الفوز لتعويض اخفاق الغياب عن بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت نوفمبر الماضي في قطر، بالإضافة الى الحفاظ على آماله في الدفاع عن اللقب الذي يحمله كبطل لأوروبا في النسخة الماضية التي فاز فيها على منافس اليوم إنجلترا في النهائي الذي أقيم في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

بينما يأمل منتخب إنجلترا في العودة الى بلاده بالنقاط الثلاث للتأكيد على أحقيته في التتويج بأي من الألقاب الغائبة عن الفريق بالرغم من العروض الجيدة التي يقدمها في المسابقات الكبرى.

وتاريخياً التقى فريقا إيطاليا ضد إنجلترا في 30 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها منتخب الآزوري في الفوز خلال 13 مواجهة، مقابل 8 فقط لصالح الأسود الثلاثية فيما انتهت 9 لقاءات بالتعادل.

ونجح منتخب إيطاليا في تسجيل 40 هدفاً بينما أحرز نجوم إنجلترا 38 هدفاً، بينما يتصدر 5 لاعبين ترتيب هدافي لقاءات الفريقين بواقع هدفين أبرزهم نجم الآزوري السابق مونتيلا.

ويتفوق منتخب إنجلترا في القيمة التسويقية بواقع 1.10 مليار يورو مقابل 615 مليون لصالح إيطاليا بينما يتصدر جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 110 مليون.