عاجل- هاتفيًا.. الرئيس السيسى يهنئ نظيره الآذرى بمناسبة حلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يُعيدها على الأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومؤكدًا حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز علاقات التعاون مع أذربيجان من أجل مصلحة الشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب الرئيس الآذرى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس السيسى، مُشيرًا إلى تطلع بلاده المتبادل لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، ومتمنيًا موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعبًا.
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