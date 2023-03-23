«حضرة العمدة» يجمع 36 موهبة شبابية مع 50 نجما

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 10:27 مساءً - حرص صناع مسلسل "حضرة العمدة" على تبني ودعم المواهب الشابة، فى جميع أعمالهم الدرامية، و إتاحة الفرصة أمام الكثير من الوجوه الواعدة من خريجى ودارسى المعاهد الفنية والمسرحية المتخصصة، والذي تنطلق أولى حلقاته اليوم مع بدء الماراثون الرمضانى، مزيج درامي مختلف يجمع بين أكثر من 25 نجما ومشاركة 36 ممثلا شابا تم اختيارهم بعناية شديدة، وتم تدريبهم من خلال ورشة متخصصة ليحصلوا على فرصة مميزة، ليُمثل هذا الشكل الدرامى إضافة لصناعة الفنون في مصر، واتاحة للمشاهد المصرى والعربى للاستمتاع بنمط مُختلف من الأعمال الدرامية التى تجمع بين جيلين مختلفين.

وتضم قائمة المواهب الشبابية كلا من: شيرى أشرف، ياسر الرفاعي، عبد الرحمن عزوز، محمد توبة، أحمد صبري، دنيا عظيم، جيسي الحكيم، سمر فؤاد، محمد الإمام، إيمان يوسف، رحاب حسن، ومحمد صلاح إياد عيد، والذي يشارك أيضا في "رسالة الإمام" حيث يلعب دور تلميذ الفقيه المصري فتيان.

مواهب مسلسل "حضرة العمدة" مواهب مسلسل "حضرة العمدة" مواهب مسلسل "حضرة العمدة" مواهب مسلسل "حضرة العمدة" مواهب مسلسل "حضرة العمدة" مواهب مسلسل "حضرة العمدة" مواهب مسلسل "حضرة العمدة"

كما يشارك كل من الموهوبين: مصطفى الرومي، دنيا جمعة، حسن عشماوي، داليا مكرم، سالي سعيد، علي كمالو، محمد البطاوى، خلود عز، أيمن بدير، محمد أشرف، داليا أبو اليسر، رغدة إبراهيم، مصطفى نعمان، علي هادي، سحر عبد الله، ناني صلاح، أحمد الزيات، محمد رأفت، محمد فارس، فاتن فريد، الطفلة لافينيا نادر، والطفل مالك أحمد عوض.

وتصدر اسم المسلسل قائمة الأكثر تداولًا فى محرك البحث جوجل بعد نشر الأغنية الدعائية «اللي يهري يهري» للنجم مدحت صالح، والبرومو الترويجى الذى بشّر بوجود جرعة مكثفة من الإثارة والغموض والتشويق من خلال الصراعات والتعقيدات التي تجمع أبطال العمل.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل «حضرة العمدة»

ويتم عرض المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، فى تمام الثامنة والربع مساء، بالإضافة إلى عرضه على قناة الظفرة، وعبر منصة Watch IT الرقمية على مدار أيام شهر رمضان المقبل.

صناع وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»

مسلسل "حضرة العمدة" يدور حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

ويشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 30 فنانا وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد.

وضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.