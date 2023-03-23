مسلسل عملة نادرة الحلقة 1.. نيللى كريم تنجب طفلا وتخشى عليه من أعمامه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 10:27 مساءً - بدأت أولى حلقات مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، ودارت الأحداث فى عام 2003 بمدينة قنا نجع عبد الجبار، وكان المشهد الأول هو ولادة نادرة "نيللي كريم" لطفلها وسط سعادة الجميع، خاصة حماها عبد الجبار "جمال سليمان"، الذى أمر بذبح العجول لأهل النجع جميعا، وإعفائهم من دفع ثمن المعدية لمدة شهر احتفالا بقدوم حفيده.

أفصحت نادرة "نيللي كريم" عن مخاوفها لزوجها بلال "علي الطيب" بسبب إنجابها الولد مما سيدفع إخواته للعداوة، خاصة أن والدته "فريدة سيف النصر" لم تحبها وتعتبرها غريبة عنهم بسبب طريقة زواجهما، لنكتشف بعد ذلك أن نادرة كانت ممرضة لبلال عندما كان يرقد بالمستشفى بين الحياة والموت وأحببته منذ النظرة الأولى.

يقرر "عبد الجبار" أن يكتب قطعة أرض كبيرة لابنه بلال الذي أنجب الولد، ويوافقه إخوته ولكن يبدأ الحقد والعداوة تملأ قلوبهم، وأثناء سبوع يوسف الطفل قرر كمال أبو رية أن يقوم بعملية تهريب سلاح في نفس الوقت، ويعلم عبد الجبار فيسرع بإرسال ولديه بلال ومسعود مكان التهريب، وفي الطريق تعطل السيارة فينزل بلال "علي الطيب" ليرى المشكلة فيغدر به أخوه مسعود ويضربه بالعصا فوق رأسه.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.