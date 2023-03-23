كريستيانو رونالدو يحصل على لقب عميد لاعبي العالم رسميا مع منتخب البرتغال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 09:30 مساءً - انفرد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بلقب عميد لاعبي العالم بعدما استدعاه الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لـ منتخب البرتغال في التشكيل الرسمي لمباراة ليشتنشتاين المقرر اقامتها في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الخميس على ملعب "خوسيه ألفالادي" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ووصل كريستيانو رونالدو الى المباراة رقم 197 مع منتخب بلاده في جميع المسابقات ليعد الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخبات متجاوزاً الأسطورة الكويتي بدر المطوع.

يتطلع منتخب البرتغال إلي تحقيق بداية قوية أمام ليشتنشتاين والخروج بالثلاث نقاط، مستغلا في ذلك عاملي الأرض والجمهور خلال لقاء اليوم.

ويسعي روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال، إلي تقديم أوراق اعتماده في أول مهمة رسمية مع برازيل أوروبا أمام ليشتنشتاين اليوم.

تولي روبرتو مارتينيز تدريب منتخب البرتغال خلفًا للمدير الفني السابق فرناندو سانتوس الذي قاد برازيل أوروبا لمدة 8 سنوات حصل فيها على لقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

ووقع روبرتو مارتينيز عقدًا لتولي تدريب البرتغال حتي يونيو 2026، حيث يتثني له قيادة المنتخب في يورو 2024 حال التأهل ونهائيات كأس العالم 2026.

يتسلح منتخب البرتغال بكوكبة من النجوم أمام ليشتنشتاين في مباراة اليوم، على رأسهم القائد كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، ورافائيل لياو مهاجم ميلان، وجواو فيليكس نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، وبيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وبرونو فيرنانديز متوسط ميدان مانشستر يونايتد.

وينافس منتخب البرتغال في المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أوروبا يورو 2024، مع كل من ليشتنشتاين والبوسنة والهرسك وأيسلندا ولوكسمبرج وسلوفاكيا.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

"روي باتريسيو، جواو كانسيلو، روبين دياز، دانيلو، جونزالو ايناسيو، رفائيل جوريرو، جواو رافينها، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس".