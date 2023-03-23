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الأحد المقبل.. أول اجتماع رسمي لمجلس نقابة الصحفيين بعد التجديد النصفي برئاسة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 09:29 مساءً - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، يوم الأحد المقبل، أول اجتماع له بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي التي تم إجراءها يوم الجمعة الماضية الموافق 17 مارس.

وسيتم إعادة توزيع اللجان الفرعية على أعضاء مجلس النقابة الممتد عضويتهم والأعضاء الجدد، ومناقشة بعض الملفات الهامة التي تهم الجمعية العمومية.

وقد عقد مجلس نقابة الصحفيين جلسة تشاورية ودية لمناقشة بعض الملفات المطروحة، يوم الثلاثاء الماضي، كأول لقاء بينهم.

ويذكر أن الفائزون بالانتخابات التجديد النصفي الأخيرة الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين، و 6 من أعضاء مجلس النقابة، وهم هشام يونس، عبدالرؤوف خليفة، جمال عبدالرحيم، و محمد يحيى يوسف، محمود كامل، محمد الجارحي، والأعضاء الممتدة عضويتهم هم، محمد خراجة، إبراهيم أبو كيلة، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ، دعاء النجار، أيمن عبدالمجيد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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