الأحد المقبل.. أول اجتماع رسمي لمجلس نقابة الصحفيين بعد التجديد النصفي برئاسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 09:29 مساءً - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، يوم الأحد المقبل، أول اجتماع له بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي التي تم إجراءها يوم الجمعة الماضية الموافق 17 مارس.

وسيتم إعادة توزيع اللجان الفرعية على أعضاء مجلس النقابة الممتد عضويتهم والأعضاء الجدد، ومناقشة بعض الملفات الهامة التي تهم الجمعية العمومية.

وقد عقد مجلس نقابة الصحفيين جلسة تشاورية ودية لمناقشة بعض الملفات المطروحة، يوم الثلاثاء الماضي، كأول لقاء بينهم.

ويذكر أن الفائزون بالانتخابات التجديد النصفي الأخيرة الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين، و 6 من أعضاء مجلس النقابة، وهم هشام يونس، عبدالرؤوف خليفة، جمال عبدالرحيم، و محمد يحيى يوسف، محمود كامل، محمد الجارحي، والأعضاء الممتدة عضويتهم هم، محمد خراجة، إبراهيم أبو كيلة، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ، دعاء النجار، أيمن عبدالمجيد.