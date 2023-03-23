الحياة- الصوم مدرسة الصبر.. كلمة لإمام مسجد الحسين عقب صلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - وقال إمام وخطيب مسجد الحسين في كلمته عقب الانتهاء من صلاة التراويح ونقلتها قناة "الحياة"، اليوم الخميس، إن الصوم يعلمنا في مدارس الحياة أمورًا كثيرة من أهمها الصبر والتحلى به فى كل أوقات الحياة.
وأضاف أن النبى صلى الله عليه وسلم، أطلق على شهر رمضان "شهر الصبر"، ففي صحيح الإمام مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر"، فهو بحق شهر يعلمنا الصبر على مشاق الحياة.
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