بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين

جدة - نرمين السيد - وعدد العلماء فضل صلاة التراويح وقيام الليل عناية النبى ﷺ بقيام الليل حتى تفطرت قدماه، فقد كان يجتهد فى القيام اجتهادا عظيما، كما أنه أحد أسباب دخول الجنة.

وذكر العلماء أن المحافظين على قيام الليل محسنون مستحقون لرحمة الله وجنته، فقد مدح الله أهل قيام الليل، وعدهم فى جملة عباده الأبرار.