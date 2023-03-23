الحكومة: إقامة 1975 فعالية خاصة بذوي الإعاقة بقصور الثقافة في 2021

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 08:24 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”: سلط الضوء من خلاله على الفعاليات التي أقامتها وزارة الثقافة، لـذوي الهمم بقصور الثقافة في عام 2021.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن وزارة الثقافة، أولت اهتمامًا واضحًا بزيادة الفعاليات الخاصة بذوي الهمم، مؤكدًا أنها أقامت نحو 1975 فعالية خاصة بهم بقصور الثقافة في 2021.

قصور الثقافة

وفي سياق منفصل، استجاب المجلس القومي لذوي الإعاقة للشكوى المقدمة من قبل شخص من ذوي الإعاقة الحركية، والتي تفيد تعدي شخص عليه وعلى اثنين من أشقائه من ذوي الإعاقة الحركية أيضًا والتنمر عليهم، وعلى الفور اتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، وتوجيه محاميه بالتدخل والقيام بالمرافعة أمام - دائرة جنح قسم أول شبرا الخيمة - في الجنحة رقم 29832 لسنة 2022، بجلستها المنعقدة في 19 مارس 2023.

وفي ذات السياق طلب محامي المجلس من هيئة المحكمة الموقرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم (ح م ع)، واستجابةً لمطلب المجلس قضت المحكمة في حكمها بحبس المتهم سنتين وتغريمه بـ100 ألف جنيه عن تهمة التنمر، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف جنيه عن تهمة التعدي بالألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار علانيةً.