جدة - نرمين السيد - وأذاعت قناة "الحياة"، مباشرة على الهواء صلاة التراويح، على شاشتها.
وشهد مسجد الحسين إقبالًا كبيرًا من المصلين لأداء الصلاة ف مسجد الإمام الحسين، خلف القارئ الكبير.
وتذيع قناة "الحياة الصلاة يوميا على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحياة.. القارئ محمود الخشت يؤم المصلين فى صلاة التراويح بأول أيام رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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