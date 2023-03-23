الحياة.. القارئ محمود الخشت يؤم المصلين فى صلاة التراويح بأول أيام رمضان

جدة - نرمين السيد - وأذاعت قناة "الحياة"، مباشرة على الهواء صلاة التراويح، على شاشتها.

وشهد مسجد الحسين إقبالًا كبيرًا من المصلين لأداء الصلاة ف مسجد الإمام الحسين، خلف القارئ الكبير.

وتذيع قناة "الحياة الصلاة يوميا على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء.