مائدة إفطار "اللواء" بنجع حمادى.. 23 سنة محبة ولمة لخدمة الصائمين برمضان

جدة - نرمين السيد - يأتى شهر رمضان المبارك من كل عام، محمل بالخيرات، فيكثر فيه أعمال الخير، وتزداد فيه الصدقات، من الأهالى والمواطنين، على الفقراء والمحتاجين، من خلال إقامة موائد للإفطار، وتوزيع شنط رمضانية معبئة بالمواد الغذائية، حيث تعتبر مائدة الرحمن التى يداوم على إقامتها رواد مسجد اللواء فى نجع حمادى، شمالى قنا، من أقدم الموائد، التى قاربت على 23 عامًا.





يقول أسامة مغربى، أحد القائمين على مائدة الرحمن، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن شهر رمضان المبارك يعتبر موعدا متجددا يزداد فيه فعل الخيرات، فمنهم من يقيم مائدة إفطار، وغيرهم من شباب القرى التى تقع على الطرق السريعة، يوقفون المسافرين بسيارتهم ويعطونهم العصائر والتمور وغيرها من المأكولات للإفطار مع أذان المغرب، فى مشهد جميل.

ويوضح مغربى، أن تلك المائدة دخلت عامها الـ23، والتى تقوم بإعداد الوجبات الساخنة المقدمة يوميًا ما بين 1000 وجبة إلى 1200 وجبة، يتم تقسيم تلك الوجبات على المناطق المختلفة فى قرى المدينة والمناطق الفقيرة، بعد إعداد كشوف حالات من أجل توصيلها للمستحقين، بالإضافة إلى توزيع بعض الوجبات على المسافرين والمارة بالشارع قرب موعد الإفطار.



"عادة اعتندنا عليها، ولن نتركها"، هكذا يقول علاء فارس أحد القائمين على المائدة، مشيرًا إلى أن تلك العادة مستمرون فيها، للتخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة، طوال الشهر الكريم، فضلا عن قيام العديد من أهل الخير بالمشاركة بسياراتهم وبالمواد الغذائية والمياه المعدنية فى المائدة الدليفرى.



أيمن حبشى أحد المشاركين، أشار إلى أنهم مداومون وحريصون سنويا على توصيل تلك الوجبات الخاصة بمائدة الإفطار إلى الأسر المستحقة، والتى تعتبر من باب التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وجميعها بالجهود الذاتية من أعضاء الجمعية وأهالى المنطقة.

ويؤكد مجدى سباق، من القائمين على مائدة الرحمن، فى حديثه لـ"دوت الخليج"، أن أعمال الخير لا تقتصر على مائدة الرحمن وإعداد الوجبات فحسب، بل يقومون بجمع أنواع السلع الغذائية المتنوعة من الاهالى، لعمل شنط رمضانية، من أجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين ومحدودى الدخل، تزامنا مع دخول الشهر الكريم.