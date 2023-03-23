حدوتة مكان.. شرمندة الدسوقى تستعرض قصة بناء جامع الحاكم بأمر الله

جدة - نرمين السيد - استعرضت الإعلامية شرمندة الدسوقى، فى أولى حلقات برنامجها "حدوتة مكان" على "دوت الخليج" قصة بناء جامع الحاكم بأمر الله، والذى يعود إلى عهد العزيز بالله، ولكنه توفى قبل أن يتم الإنشاء فاستكمله نجله الحاكم بأمر الله.





وأضافت فى برنامجها "حدوتة مكان" أن أهمية المسجد لا تأتى كونه جامعا أثريا فقط، بل باعتباره رابع أكبر المساجد فى القاهرة، وثانى جامع اتساعا من حيث المساحة بعد مسجد أحمد بن طولون. وحل الدكتور عبدالله شلبى من علماء الأزهر والأوقاف، ضيفا على أولى حلقات البرنامج للحديث عن أهمية مسجد الحاكم بأمر الله الأثرية والتاريخية. برنامج "حدوتة مكان" إعداد وتقديم شرمندة الدسوقى، تصوير محمود شوقى وعادل عيسى، مونتاج محسن سليمان، producer أحمد صياد.

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