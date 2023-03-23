الحياة.. إقبال كبير على صلاة التراويح بمسجد الحسين فى أول أيام رمضان

جدة - نرمين السيد - وأذاعت قناة "الحياة"، مباشرة على الهواء صلاة التراويح، على شاشتها.
تصدرت قناة الحياة، صدارة مواقع التواصل الاجتماعى، بالتزامن مع إذاعة صلاتى العشاء والتراويح، بداية من الأمس.
وقال محمود التونى، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن هذا النجاح فى تصدر مواقع التواصل الاجتماعى، نتيجة لتلبية مزاج المشاهد المصرى، الذى يحب المدرسة المصرية فى التلاوة.
وأعلن التونى، إن إذاعة صلاتى العشاء والترويح يوميا، يأتى فى إطار التطوير الكبير، الذى تشهده الشبكة واتساقا مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصرى الخالص بكل تفاصيله.
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