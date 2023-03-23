ننشر مواعيد الإمساك وأذان الفجر في ثاني أيام شهر رمضان المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 07:28 مساءً - في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تقدم صوت الأمة لقرائها، مواعيد الإمساك والسحور وأذان الفجر، في محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

السحور 2:07

إمساك 4:07

الفجر 4:27

الشروق 5:54

وآخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).